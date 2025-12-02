Трамп пригрозил «адской расплатой» Гондурасу из-за президентских выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Гондурасе долго считают голоса на выборах президента, и пригрозил «адской расплатой». Об этом американский лидер написал на странице в своей соцсети.

Выборы в Гондурасе прошли 30 ноября. Около 6,5 млн граждан страны должны были выбрать президента, членов конгресса и около 300 региональных руководителей на ближайшие четыре года.

«Похоже, что Гондурас пытается изменить результат президентских выборов. Если это так, им грозит адская расплата!" – написал Трамп. Глава Белого дома подчеркнул, что подсчет голосов имеет первостепенное значение. «Голоса сотен тысяч жителей должны быть посчитаны. Демократия должна восторжествовать», – заявил Трамп.

Ранее представитель правоцентристской «Национальной партии» и бывший мэр столицы Насри «Тито» Асфура получил публичную поддержку президента США, что вызвало широкую критику в Гондурасе как попытка внешнего вмешательства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 ноября также отметила, что Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса и президентские выборы, озвучивая поддержку одного из кандидатов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

