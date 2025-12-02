Путин и спецпосланник Трампа начали переговоры в Кремле

Глава российского государства Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф начали переговоры в Кремле. Основной темой станет обсуждение американского плана по урегулированию конфликта на Украине.

Во встрече с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Судя по сообщениям информационных агентств, по итогам переговоров не исключен брифинг обеих сторон для журналистов.

Москва, Анастасия Смирнова

