Путин и спецпосланник Трампа начали переговоры в Кремле

Глава российского государства Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф начали переговоры в Кремле. Основной темой станет обсуждение американского плана по урегулированию конфликта на Украине.
Во встрече с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Судя по сообщениям информационных агентств, по итогам переговоров не исключен брифинг обеих сторон для журналистов.
Москва, Анастасия Смирнова
