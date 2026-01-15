Путин: кризис на Украине стал прямым следствием игнорирования интересов России

Украинский кризис стал прямым следствием игнорирования интересов России. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин, выступая сегодня на церемонии вручения послами зарубежных государств верительных грамот.

Президент РФ обратил внимание, что основополагающие принципы миропорядка закреплены в Уставе Организации объединенных наций (ООН), и они востребованы, как никогда – речь идет, в том числе, о равноправии, уважении суверенитета, невмешательстве во внутренние дела, разрешении споров путем диалога.

«Пренебрежение этим базовым, жизненно важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило и не приведёт», – подчеркнул Путин.

«Это наглядно показал и кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО – вопреки данным нам публичным обещаниям. Я хочу это подчеркнуть: вопреки данным нам публичным обещаниям», – констатировал глава российского государства.

Москва, Анастасия Смирнова

