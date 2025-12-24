«Я бы вас просил…» Путин поручил Набиуллиной почаще бывать на заседаниях правительства

Глава российского государства Владимир Путин поздравил кабинет министров с наступающим Новым годом и поблагодарил за совместную работу. При этом выступая на встрече с членами кабинета министров, президент обратился с особой просьбой к главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

«Я рад видеть, что сегодня правительство в полном составе, представители различных ведомств [здесь] – и силового блока – здесь присутствуют, руководитель Центрального банка здесь, Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина]. Я бы вас просил почаще бывать на заседаниях правительства», – сказал Путин.

