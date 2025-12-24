российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 декабря 2025, 17:45 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин потребовал принять решения в пользу многодетных семей и напомнил об отмене моратория для застройщиков

Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ потребовал принять решения в пользу многодетных семей и напомнил про отмену моратория на штрафы для застройщиков, которые задерживают передачу жилья участникам долевого строительства.

«Я очень прошу коллег в правительстве да и в Государственной Думе, в регионах оперативно доработать и принять взвешенные решения в пользу российских семей», – подчеркнул глава государства, имя в виду отмену льгот в случае роста доходов многодетных россиян.

«Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи. Деньги-то выделяются на эту тему? Выделяются. Вы знаете, дохода никакого для бюджета не будет, если эти выделенные деньги не будут поступать семьям. Человек пошёл на работу. И что? Нужно сделать так, чтобы не только человек, семья ничего не теряла, но чтобы у них прибавка была какая-то к семейному бюджету. Иначе нет смысла на работу выходить. Какой смысл тогда?», – пояснил Путин, обратив внимание, что нынешняя ситуация негативно сказывается, в том числе, на поступления в бюджет, поскольку людям приходится работать «в серую».

При этом глава государства напомнил про штрафы для застройщиков, которые нарушают сроки передачи квартир дольщикам. «Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков. В то же время для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается. Нынешний мораторий на штрафы за нарушение сроков сдачи объектов истекает 31 декабря, и мы договорились его больше не продлевать», – отметил Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

«Я бы вас просил…» Путин поручил Набиуллиной почаще бывать на заседаниях правительства / Путин распорядился отменить мораторий на штрафы для застройщиков / Путин пообещал подумать о приостановке ударов вглубь Украины по время выборов / Путин подписал законы об оплачиваемых больничных для самозанятых / Путину доложили о взятии Северска в ДНР / Путин анонсировал выплаты до 1 млн рублей при рождении ребенка / Путин поручил усилить контроль за оборотом наличных денег и «обелить» экономику / Возобновление экономического сотрудничества России и США взаимовыгодно – Путин

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Недвижимость, Общество, Россия, Финансы, Экономика, правительство РФ, Путин Владимир,