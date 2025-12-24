Путин потребовал принять решения в пользу многодетных семей и напомнил об отмене моратория для застройщиков

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ потребовал принять решения в пользу многодетных семей и напомнил про отмену моратория на штрафы для застройщиков, которые задерживают передачу жилья участникам долевого строительства.

«Я очень прошу коллег в правительстве да и в Государственной Думе, в регионах оперативно доработать и принять взвешенные решения в пользу российских семей», – подчеркнул глава государства, имя в виду отмену льгот в случае роста доходов многодетных россиян.

«Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи. Деньги-то выделяются на эту тему? Выделяются. Вы знаете, дохода никакого для бюджета не будет, если эти выделенные деньги не будут поступать семьям. Человек пошёл на работу. И что? Нужно сделать так, чтобы не только человек, семья ничего не теряла, но чтобы у них прибавка была какая-то к семейному бюджету. Иначе нет смысла на работу выходить. Какой смысл тогда?», – пояснил Путин, обратив внимание, что нынешняя ситуация негативно сказывается, в том числе, на поступления в бюджет, поскольку людям приходится работать «в серую».

При этом глава государства напомнил про штрафы для застройщиков, которые нарушают сроки передачи квартир дольщикам. «Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков. В то же время для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается. Нынешний мораторий на штрафы за нарушение сроков сдачи объектов истекает 31 декабря, и мы договорились его больше не продлевать», – отметил Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

