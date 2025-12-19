Путин распорядился отменить мораторий на штрафы для застройщиков

Глава российского государства Владимир Путин распорядился не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков, нарушивших сроки сдачи жилья. Об этом президент сказал во время «прямой линии».

«Мораторий прошу не продлевать, ключи должны выдаваться вовремя. Историю с мораторием на штраф надо заканчивать… В целом мы принимали решения по эскроу-счетам, чтобы защитить интересы граждан. И нужно к этому вернутся. Вернемся и сделаем», – подчеркнул Путин.

Комментируя эту тему, вице-премьер Марат Хуснуллин пояснил, что штрафы за несоблюдение сроков ввода застройщиками придется платить в любом случае. По его словам, что вопрос только в том, оплатить ли их «разом или реструктурировать».

«Сейчас, получив эту поправку законодательную, будем на уровне правительства отрабатывать конкретные механизмы», – уточнил он.

Хуснуллин признал, что сама по себе практика несоблюдения сроков сдачи жилья очень тревожна. «У нас уже сегодня порядка 19% квартир сдаётся со сдвижкой сроков», – отметил вице-премьер.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном продлении моратория на взыскание с застройщиков неустойки за срыв сроков сдачи объектов. Эта антикризисная мера была введена в пандемию и предполагалось, что она закончит свое действие с 1 января 2026 года.

Москва, Анастасия Смирнова

