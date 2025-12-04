российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 декабря 2025, 19:58 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Путин назвал переговоры со спецпосланником Трампа «конкретными» и «обстоятельными»

Фото с сайта kremlin.ru

Переговоры в Москве со спецпосланником США Стивом Уиткоффом были «конкретными» и «обстоятельными». Об этом сообщил глава российского государства Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

По его словам, подробно обсуждались все пункты американского плана по урегулированию конфликта на Украине. «Это была конкретная, обстоятельная беседа», – сказал президент РФ.

«В каких-то случаях мы говорили «да, это можно обсудить», а на какие-то пункты согласиться не можем», – уточнил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что пока преждевременно комментировать ход переговоров, и добавил, что американский лидер Дональд Трамп «искренне хочет решить конфликт».

Ранее на текущей неделе после переговоров Путина и Уиткоффа в Москве помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились не раскрывать ход переговоров. По его словам, компромиссного варианта по урегулированию украинского конфликта пока не найдено.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

Премьер-министр Индии Моди обнял Путина при встрече в Нью-Дели / Путин и спецпосланник Трампа начали переговоры в Кремле / Россия не намерена воевать с Европой, но готова – Путин / Отрезать Киев от Черного моря: Путин озвучил радикальное решение проблемы украинского пиратства / Путин сообщил о снижении инфляции и ожидаемой «мягкой посадке» экономики / Песков анонсировал визит Путина в новые регионы / Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве / Правительство это поддерживает: Путин согласился запретить вейпы в России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Путин Владимир, США, Украина,