Путин назвал переговоры со спецпосланником Трампа «конкретными» и «обстоятельными»

Переговоры в Москве со спецпосланником США Стивом Уиткоффом были «конкретными» и «обстоятельными». Об этом сообщил глава российского государства Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

По его словам, подробно обсуждались все пункты американского плана по урегулированию конфликта на Украине. «Это была конкретная, обстоятельная беседа», – сказал президент РФ.

«В каких-то случаях мы говорили «да, это можно обсудить», а на какие-то пункты согласиться не можем», – уточнил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что пока преждевременно комментировать ход переговоров, и добавил, что американский лидер Дональд Трамп «искренне хочет решить конфликт».

Ранее на текущей неделе после переговоров Путина и Уиткоффа в Москве помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились не раскрывать ход переговоров. По его словам, компромиссного варианта по урегулированию украинского конфликта пока не найдено.

Москва, Анастасия Смирнова

