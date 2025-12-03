«Компромиссного варианта пока не найдено»: в Кремле оценили переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стива Уиткоффа и бизнесменом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером были конструктивными, весьма полезными и содержательными. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Основной темой обсуждения стало достижение долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Ушакова, стороны обсуждали не конкретные формулировки, а суть американских предложений, переданных ранее Москве. По итогам переговоров компромисса по территориальному вопросу найдено не было, предстоит еще большая работа, констатировал помощник президента РФ.

По словам Ушакова, беседа продолжалась пять часов и стороны договорились, что не будут разглашать ее суть. В ходе переговоров была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса, отметил он. По его словам, обсуждалось содержание тех документов, которые американцы какое-то время назад передали российской стороне.

«Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные какие предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам, что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений, Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия», – заявил Ушаков. В итоге стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного долгосрочного урегулирования на Украине, отметил он.

Ушаков рассказал, что Вашингтон передал Москве документ по украинскому урегулированию, который содержал 27 пунктов, отметив, что Москва на работала над формулировками и «никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было». «Затем мы получили еще несколько документов, а именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером», – сказал он. Помощник президента не стал раскрывать суть этих документов, отметив, что все они касаются долгосрочного мирного регулирования кризиса на Украине. «Вначале был один вариант, потом этот вариант был доработан, и появились вместо одного документа четыре», – сказал он.

Ушаков уточнил, что обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых Москва не видит разрешения кризиса. По его словам, территориальный вопрос «естественно, наиболее важный для нас и для американцев тоже».

«Пока еще компромиссного варианта найдено не было. Но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться. Это действительно один из важнейших вопросов», – подчеркнул Ушаков. Он не стал раскрывать, с чем российская сторона согласилась, а с чем нет, сославшись на договоренность с американцами, что стороны не будут говорить о сути состоявшихся переговоров.

На вопрос о том, ближе или дальше стал мир на Украине по итогам переговоров, Ушаков сказал: «Не дальше, это точно. Но предстоит еще большая работа, как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, и контакты будут продолжены».

Ушаков заявил, что контакты с американской стороной продолжатся на уровне спецпредставителей и помощников, в том числе с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. «Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь по этому пути, когда будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств», – сказал он.

На вопрос, когда будут следующие контакты с американцами, Ушаков ответил: «Вернутся коллеги домой, обсудят те вопросы, которые сегодня затрагивались, и затем, как я полагаю, они выйдут на нас по телефону, мы продолжим обсуждение».

С российской стороны в переговорах кроме главы государства участвовали Ушаков и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Москва, Наталья Петрова

