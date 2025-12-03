«Домысливать нечего» и «Наши требования известны»: эксперты о встрече Путина и Уиткоффа

После состоявшейся вчера вечером встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа стороны приняли решение не публиковать подробности переговоров. По мнению экспертов, это означает, что никаких решений не принято.

Политический обозреватель Андрей Перла констатирует, что «некоторые предложения признаны годными, а некоторые нет», и отмечает: «Домысливать, на самом деле, нечего. Или все по-нашему, или все то же самое военным путем. Следующим ходом США будут продавливать Европу на уступки. А Россия – подкреплять свою позицию продвижением на разных участках фронта. Даешь Гуляйполе».

Политолог Павел Данилин в канале «Что-то знаю» пишет, что Уиткофф повез из Кремля в Вашингтон поправки Путина, которые они обсудят с Трампом и предложат Зеленскому на них согласиться. «Но что будет делать наркофюрер? Топить гражданские суда под нейтральным флагом или расстреливать следователей НАБУ? Предсказать не берусь, но уверен, что если Зеленский и дальше будет торпедировать мирные инициативы Трампа, мало ему не покажется. Что до Путина, то наши требования известны. И мы от них не отступимся – не зря же ради них войну начинали. Пусть и хирургическую», – резюмирует эксперт.

По мнению политолога Павла Баширова, между сторонами состоялся содержательный диалог, но «именно диалог, а не принятие решений». «Что дальше? Пауза и продолжение боевых действий. А Трампу нечего сказать миру о мире. Это его опять «разочарует», может, он даже психанет, но по крайней мере, никто его не упрекнет в том, что он «наш слоняра». Давайте назовем эту встречу консультацией. Да, с участием Президента Путина, а президенты обычно работают в формате принятия финальных решений, но случившееся только подчеркивает важность предмета консультаций и уровень уважения с нашей стороны к намерениям американцев. Пусть ценят это», – пишет Баширов в телеграм-канале «Политджойстик».

Как уже писал «Новый День», по итогам пятичасовых переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что стороны обсуждали не конкретные формулировки, а суть американских предложений, переданных ранее Москве. По итогам переговоров компромисса по территориальному вопросу найдено не было, предстоит еще большая работа. Встреча началась с того, что представители президента США передали Путину привет и наилучшие пожелания от Трампа, а президент РФ попросил передать американскому лидеру дружеский привет и «целый ряд важных политических сигналов».

https://newdaynews.ru/politics/866037.html

Москва, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

