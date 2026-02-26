Путин создал комиссию по развитию ИИ

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о создании комиссии при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Решение принято «в целях повышения эффективности формирования и реализации государственной политики в области создания, развития технологий искусственного интеллекта и их внедрения в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления».

Документ вступает в силу со дня его подписания, 26 февраля.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube