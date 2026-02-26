российское информационное агентство 18+

Четверг, 26 февраля 2026, 17:42 мск

Путин создал комиссию по развитию ИИ

Архив. Фото: kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о создании комиссии при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Решение принято «в целях повышения эффективности формирования и реализации государственной политики в области создания, развития технологий искусственного интеллекта и их внедрения в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления».

Документ вступает в силу со дня его подписания, 26 февраля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

