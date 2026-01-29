Песков: переговоры Путина с Зеленским сейчас возможны только в Москве

В настоящее время глава российского государства Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским в именно Москве, разговоры о другом месте переговоров неуместны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы пока говорим про Москву. – Как говорят дипломаты, здесь эвентуальные рассуждения неуместны», – подчеркнул представитель Кремля.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Зеленский приглашен в Москву, если тот хочет личной встречи с Путиным. «Президент наш несколько раз говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву», – сказал он.

