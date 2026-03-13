Трамп признал, что США помогают Украине, и отметил поддержку Ирана из России

Глава российского государства Владимир Путин «немного» помогает Ирану и думает, что США оказывают помощь Украине. С таким заявление выступил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Я думаю, он, возможно, помогает им [Ирану] немного, да, полагаю <...> И он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине, верно?» – сказал Трамп, слова которого цитирует РБК.

Комментируя высказывание ведущего, что США действительно оказывают помощь Украине, Трамп согласился.

«Да, мы тоже им (Украине) помогаем…И поэтому он так говорит, и Китай сказал бы то же самое, знаете ли. Это как: эй, они делают это, и мы это делаем – по справедливости», – пояснил американский лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия не получила от Ирана обращений об оказании помощи, в том числе военной.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

