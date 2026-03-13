российское информационное агентство 18+

Пятница, 13 марта 2026, 11:11 мск

Иран вывел из строя авианосец США «Авраам Линкольн»

Фото: Pixabay

Иран утверждает, что вывел из строя американский авианосец «Авраам Линкольн». Характер повреждений не уточняется.

По словам спикер штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, авианосец был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. «Он покинул регион и возвращается в США», – цитирует иранского военного IRIB.

Зольфагари не уточнил, какие именно повреждения были нанесены и когда совершена решающая атака. Ранее иранские военные несколько раз заявляли о запуске ракет в сторону авианосца.

«Авраам Линкольн» – один из крупнейших кораблей американского флота. Он может нести на борту от 65 до 90 воздушных судов, включая истребители и вертолеты.

В настоящее время в боевых действиях на Ближнем Востоке участвуют авианосцы «Джеральд Форд» и «Авраам Линкольн», находящиеся в Красном море и Ормузском проливе. Кроме того, в начале марта Вашингтон отправил третий авианосец «Джордж Буш» в зону конфликта.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

