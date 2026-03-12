Тегеран намерен отомстить за погибших в результате атак Израиля и США

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации заявил о намерении отомстить за жертв, погибших в результате вооруженных ударов со стороны США и Израиля. При этом Хаменеи потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак.

В то же время лидер Ирана, слова которого приводит РИА «Новости», подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым и будет использоваться как рычаг в конфликте. Тегеран настаивает, чтобы страны Ближнего Востока как можно скорее закрыли американские военные базы, после чего возможны конструктивные отношения с соседними государствами.

«Мы предупреждали еще раньше до того, как начали атаковать, что будем атаковать базы. И сейчас мы вынуждены это продолжить», – отметил глава государства.

Тегеран, Анастасия Смирнова

