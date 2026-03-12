МЧС России анонсировало отправку гуманитарной помощи в Иран

Самолет Ил-76 МЧС России доставит в Азербайджан более 13 тонн гуманитарной помощи для последующей передачи представителям правительства Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По указанию президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова авиация ведомства доставит лекарственные препараты в Азербайджанскую Республику», – говорится в сообщении. Там уполномоченным представителям правительства Ирана будет передано 13 тонн медикаментов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

