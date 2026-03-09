российское информационное агентство 18+

На родину из стран Ближнего Востока доставлены более 45 тысяч россиян

В течение минувшей недели со 2 по 8 марта в Россию из государств Ближнего Востока прибыли более 45 тысяч пассажиров на 219 рейсах. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что график по перевозке пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно, с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов. В этот день планируется перевезти оставшихся пассажиров.

В ближайшее время еще более 7,5 тысяч человек на 33 рейсах планируется перевезти из стран Ближнего Востока в Россию. 31 рейс будет выполнен российскими и иностранными авиакомпаниями из ОАЭ, по одному – из Катара и Омана.

Перелеты выполняются при поддержке Минтранса России и подведомственной ему Росавиации в координации с ближневосточными авиавластями и с соблюдением необходимых мер для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

