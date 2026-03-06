Президент США Дональд Трамп рассчитывает на полную и безоговорочную капитуляцию Ирана. По его словам, компромиссы с Тегераном для Вашингтона уже не приемлемы.

«Никаких сделок с Ираном не будет, если только речь не пойдет о безоговорочной капитуляции!» – подчеркнул американский лидер в своей социальной сети.

Трамп также заявил, что рассчитывает на появление в Иране «выдающегося и приемлемого» для США лидера.

«У Ирана будет великое будущее. Сделаем Иран снова великим», – заявил американский президент.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

