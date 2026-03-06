Глава Минэнерго Катара предрек рост цен на нефть до $150 за баррель

Мировые цены на нефть взлетят до $150 за баррель через две-три недели, если судоходство в Ормузском проливе не восстановится. С таким прогнозом выступил министр энергетики Катара и гендиректор нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби в интервью Financial Times.

По его словам, все страны-экспортеры энергоносителей Персидского залива остановят производство в течение нескольких недель, что приведет к росту цен на нефть до 150 долларов за баррель.

Госминистр также заявил, что Катар прекратил производство СПГ до прекращения боевых действий. «Даже если война скоро закончится, Катару потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы вернуться к нормальному циклу поставок после удара иранского беспилотника по крупнейшему в мире заводу по производству СПГ», – сказал он.

Он предупредил, что затяжная война на Ближнем Востоке негативно отразится на глобальном росте ВВП, спровоцирует заметный скачок цен на энергоносители и вызовет перебои в промышленности.

Отметим, что мировые цены на нефть в пятницу демонстрируют значительный рост, превысив отметку в $89 за баррель. Майский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE, по данным на 15:03 мск, подорожал на 4,6%, до $89,34 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на американскую нефть WTI поднималась на 6,06%, до $85,92 за баррель.

Ранее сообщалось, что движение судов в Ормузском проливе, который является ключевым маршрутом для транспортировки нефти, СПГ и другого сырья, почти полностью остановилось. За последние сутки через пролив прошли лишь два коммерческих судна, и это были не нефтетанкеры, заявили в Объединенном морском информационном центре (JMIC). Десятки нефтетанкеров и газовозов застряли в Персидском заливе из-за слишком больших рисков для движения через Ормузский пролив, учитывая, что несколько судов уже были атакованы Ираном.

Доха, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube