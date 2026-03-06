Более 1500 российских дальнобойщиков застряли на границе Ирана и Азербайджана

Более 1500 российских грузовиков не могут пересечь границу Ирана с Азербайджаном. Водители несколько дней ждут проезда и не могут связаться с посольством.

Большое скопление фур произошло в иранском городе Астара. Дальнобойщики везли в Иран зерно и муку, а обратно доставляли овощи и фрукты. Проблемы с пересечением границы начались со вчерашнего дня, когда дрон упал в аэропорту Нахичеваня.

По словам водителей, за 5-6 марта через КПП пропустили около 100 машин, остальным сказали ждать. Дальнобойщики опасаются, что если ожидание затянется, то продукты испортятся, а они понесут миллионные убытки, передает телеграм-канал «Shot».

Ситуация осложняется тем, что водители не могут дозвониться в посольство, так как постоянно блокируется связь и «глушится» мобильный интернет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube