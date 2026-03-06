Иран пообещал нарастить удары по объектам США и Израиля в ближайшие дни

Удары иранских военных по объектам США и Ираиля станут более интенсивными и масштабными в ближайшие дни. Об этом сообщил центральный штаб войск ПВО Ирана «Хатам-аль-Анбия».

«В ближайшие дни атаки Ирана по позициям врагов станут более интенсивными и масштабными», – приводит заявление штаба Tasnim.

Иранское командование сообщило также об ударах беспилотниками по авиабазе Рамат Давид и РЛС на базе Мерон в Израиле. Кроме того, дроны атаковали базу США в иракском Эрбиле и американскую базу в Кувейте.

Со своей стороны Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Вооруженные силы Ирана начали 21-ю волну ударов по Израилю в рамках военной операции «Правдивое обещание 4». «Операция началась с комбинированной ракетно-беспилотной операции», – передает заявление КСИР агентство Isna. Также сообщается о запуске ракет средней дальности серии «Хайбар» по целям в Тель-Авиве.

Представитель КСИР бригадный генерал Али Мохаммед Наини заявил, что Иран полностью готов к затяжной войне и планирует применить вооружение, которое еще не использовалось в конфликте. По его словам, Иран сейчас лучше подготовлен по сравнению с 12-дневной войной летом прошлого года.

В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сегодня заявило об атаке на иранский корабль, который использовался в качестве площадки для запуска беспилотников.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube