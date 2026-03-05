В Абу-Даби шесть иностранцев пострадали во время атаки дронов

В Объединенных Арабских Эмиратах обломки беспилотников упали в промышленной зоне. В результате пострадали шесть иностранных граждан.
Обломки сбитых средствами противовоздушной обороны дронов упали в двух районах промышленной зоны Абу-Даби, сообщил медиаофис правительства эмирата.
«В результате инцидента шесть граждан Пакистана и Непала получили легкие и средние травмы», – говорится в сообщении.
ОАЭ подвергается налетам иранских беспилотников с начала вооруженного противостояния Ирана и США. Конфликт перерос в горячую фазу 28 февраля, когда американские и израильские военные атаковали Тегеран.
Абу-Даби, Зоя Осколкова
