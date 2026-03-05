Иранские военные объявили о новой волне ударов по объектам США и Израиля

Иранские военные заявили о новой волне ударов, целью которых являются объекты США и Израиля на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции.
«Мощными взрывами началась 19-я волна операции «Правдивое обещание 4» в виде комплексной операции [с применением] ракет и БПЛА против позиций американо-сионистского врага в глубине Израиля и на американских террористических базах в регионе», – проводит заявление корпуса IRIB.
Ранее в КСИР сообщили об ударах гиперзвуковыми ракетами и дронами по аэропорту Бен-Гурион и зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.
Иран продолжит зеркально отвечать на атаки до прекращения агрессии, подчеркнули в Тегеране.
Тегеран, Зоя Осколкова
