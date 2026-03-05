российское информационное агентство 18+

Четверг, 5 марта 2026, 10:41 мск

Иранские военные объявили о новой волне ударов по объектам США и Израиля

Иранские военные заявили о новой волне ударов, целью которых являются объекты США и Израиля на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции.

«Мощными взрывами началась 19-я волна операции «Правдивое обещание 4» в виде комплексной операции [с применением] ракет и БПЛА против позиций американо-сионистского врага в глубине Израиля и на американских террористических базах в регионе», – проводит заявление корпуса IRIB.

Ранее в КСИР сообщили об ударах гиперзвуковыми ракетами и дронами по аэропорту Бен-Гурион и зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

Иран продолжит зеркально отвечать на атаки до прекращения агрессии, подчеркнули в Тегеране.

Тегеран, Зоя Осколкова

