Два танкера подверглись атакам при попытке пройти через Ормузский пролив

Иран атакует нефтяные танкеры при попытке пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает иранское агентство IRIB.
Ракета была выпущена по судну Skylight, следовавшему под флагом Палау. В результате на борту возник пожар. В настоящее время известно, что четыре члена экипажа получили ранения. Всего на танкере находилось 20 человек – пятнадцать граждан Индии и пятеро иранцев. Моряков экстренно эвакуировали.
Кроме того, в результате ракетного удара был поврежден нефтяной танкер Маршалловых островов MKD Vyom у берегов Омана, передает Reuters.
Ранее Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов. Сотни танкеров собрались в водах у побережья Ирана, Ирака, Кувейта и ОАЭ. Позже генерал Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив вновь открыт для торговли.
Тегеран, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»