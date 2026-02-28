российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 февраля 2026, 15:04 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

МИД: Россия готова помочь в поиске мирных путей разрешения кризиса на Ближнем Востоке

Россия готова содействовать поиску мирных путей решения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе», – говорится в опубликованном на сайте дипведомства заявлении.

МИД РФ призвал международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, «немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».

«Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов», – добавили в министерстве.

Ранее израильские силы нанесли несколько ударов по столице Ирана. Операция проводится совместно с США. Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен уничтожить ракетную промышленность Ирана и их военно-морской флот. Глава Белого дома также добавил, что «цель заключается в защите американского народа путем устранения неминуемых угроз со стороны иранского режима».

В ответ Иран произвел пуски ракет по американским базам в ОАЭ, Омане, Катаре и Бахрейне. В зоне конфликта закрыто авиасообщение, перевозчики в срочном порядке меняют маршруты полета.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Иран

Израиль атаковал столицу Ирана / СМИ: на американском авианосце прорвало канализацию / WSJ: Трамп думает над ограниченным ударом по Ирану для заключения ядерной сделки / США наращивают ударную группировку на Ближнем Востоке / МИД Турции заявил о готовности США и Ирана к компромиссам по ядерной сделке / СМИ: США рассматривают варианты захвата танкеров с иранской нефтью / Иран заявил о готовности возобновить переговоры с США по ядерной сделке / Трамп рассматривает нанесение нового мощного удара по Ирану – CNN

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Россия, Ближний Восток, Израиль, Иран,