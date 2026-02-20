WSJ: Трамп думает над ограниченным ударом по Ирану для заключения ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран согласиться на более выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки и при этом избежать полномасштабных военных действий, которые могли бы спровоцировать серьезный ответ. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, удар, если на него даст согласие Трамп, возможен в ближайшие несколько дней. Целями могут стать военные и правительственные объекты.

Если после этого Иран откажется выполнять требования Вашингтона по прекращению обогащения урана, США ответят масштабными ударами по государственным объектам, потенциальной целью которых будет свержение власти, говорится в публикации.

Отмечается, что сценарий с нанесением ограниченного удара говорит о том, что Трамп готов использовать военную силу не только в качестве наказания, но и для оказания давления с целью заключения сделки, которая бы устроила Вашингтон.

Американский лидер еще не принял окончательного решения относительно операции против Ирана, отмечает газета.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила изданию, что только Трамп знает, как «он может или не может поступить».

Ранее сообщалось, что США наращивают ударную группировку на Ближнем Востоке. Вашингтон перенаправил туда более 50 истребителей F-35 и F-22 и две группы авианосцев. Источники CBS News накануне сообщили, что американская армия готова нанести удар по Ирану в эту субботу, 21 февраля, но окончательного решения Белый дом пока не принял.

Сам Трамп заявил, что отвел Ирану максимум 15 дней для заключения сделки. «Либо мы достигнем соглашения, либо им не повезет», – сказал президент США в ходе своего визита в Джорджию.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

