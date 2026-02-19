США наращивают ударную группировку на Ближнем Востоке

США перебрасывают на Ближний Восток значительные силы авиации. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Вашингтон готов нанести удары по Ирану, но американский президент Дональд Трамп пока не принял окончательное решение.

Помимо наращивания численности истребителей F-35 и F-22, в регион следует еще один американский авианосец с ударными самолетами и средствами радиоэлектронной борьбы. На Ближний Восток также направлены командно-контрольные самолеты, а в последние недели были развернуты системы противовоздушной обороны.

Концентрация сил США сравнима с той, что была во времена вторжения в Ирак в 2003 году. По словам собеседников издания, эта группировка позволит вести продолжительную воздушную кампанию против Ирана, а не ограничиваться разовым ударом, как операция «Полуночный молот», проведенная летом 2025 года по трем иранским ядерным объектам.

Один из советников Трампа оценил вероятность прямого столкновения Ирана и США в ближайшие недели в 90%, пишет Axios. Источники CBS News сообщили, что американская армия готова нанести удар по Ирану в эту субботу, 21 февраля, однако окончательного решения Белый дом пока не принял.

17 февраля, в Женеве состоялся раунд американско-иранских переговоров. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт вскоре сообщила о «небольшом прогрессе», отметив, что стороны остаются далеки друг от друга по ряду вопросов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

