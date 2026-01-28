российское информационное агентство 18+

Среда, 28 января 2026, 17:44 мск

Трамп пригрозил Ирану «венесуэльским» вариантом

Фото: архив Белого дома

Группировка кораблей Военно-морских сил США во главе с авианосцем Abraham Lincoln готова провести силовую операцию против Ирана по аналогии с тем, как это было сделано в Венесуэле. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети. По его словам, военный флот уже направлен в район возможного проведения спецоперации.

«Это более крупный флот, чем тот, который был направлен к Венесуэле, его возглавляет великий авианосец Abraham Lincoln. Как и в случае с Венесуэлой, он готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию, при необходимости с применением силы», – пригрозил президент США.

Трамп заявил, что Ирану нужно согласиться на ядерную сделку, в противном случае Тегерану грозит еще более худшая атака, чем операция «Полуночный молот», когда США нанесли удар по иранским ядерным объектам.

«Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение – без ядерного оружия – которое будет выгодно всем сторонам».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

