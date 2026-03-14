Суббота, 14 марта 2026, 11:34 мск

Американское посольство атаковано в Багдаде

Посольство США в Ираке подверглось атаке. Над дипмиссией в Багдаде поднимается дым, в «зеленой зоне» в центре Багдада, где расположены иностранные и правительственные объекты, звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным иранского телеканала Press TV, при ударе дрона-камикандзе была уничтожена система противоздушной обороны на крыше посольства США. Информации о пострадавших не поступало.

В то же время Associated Press сообщило, что территорию американского диппредставительства атаковала ракета. Под удар попала вертолетная площадка.

Москва, Наталья Петрова

Трамп признал, что США помогают Украине, и отметил поддержку Ирана из России / При крушении заправщика ВВС США в Ираке погибли четверо из шести членов экипажа / Axios: США и Израиль будут бить по Ирану еще минимум 2-3 недели / Иран вывел из строя авианосец США «Авраам Линкольн» / США частично сняли санкции с российской нефти / Тегеран намерен отомстить за погибших в результате атак Израиля и США / Власти Дании призвали сограждан не садиться за руль на фоне роста цен на нефть / Израиль заявил об ударе по иранскому ядерному центру

