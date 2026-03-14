Американское посольство атаковано в Багдаде

Посольство США в Ираке подверглось атаке. Над дипмиссией в Багдаде поднимается дым, в «зеленой зоне» в центре Багдада, где расположены иностранные и правительственные объекты, звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным иранского телеканала Press TV, при ударе дрона-камикандзе была уничтожена система противоздушной обороны на крыше посольства США. Информации о пострадавших не поступало.

В то же время Associated Press сообщило, что территорию американского диппредставительства атаковала ракета. Под удар попала вертолетная площадка.

Москва, Наталья Петрова

