Иран возобновил блокаду Ормузского пролива

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) возобновил блокаду Ормузского пролива со второй половины дня субботы.

В КСИР объяснили свое решение недоверием к заявлениям американской стороны и стран Персидского залива. Генштаб иранской армии со своей стороны сообщил, что взял пролив под военный контроль.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии пролива для судоходства, связав это с прекращением огня в Ливане. Американский лидер поблагодарил Иран, но отказался снять блокаду его портов до тех пор, пока стороны не заключат мирную сделку.

Тегеран, Анастасия Смирнова

