Иранские военные пригрозили США нефтью по $200 за баррель после новой атаки по стране

Официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари пригрозил нефтью по $200 за баррель после американской атаки по стране в период действия режима прекращения огня. По его словам, действия США ставят под угрозу возможность дипломатического соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

Представитель иранской армии подчеркнул, что пока США продолжают свою военную авантюру в регионе, мирное соглашение не может быть достигнуто.

«Американское правительство неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Скажите «привет» нефти по $200», – отметил Зольфагари в соцсети X.

Ранее американские военные нанесли так называемые «удары самообороны» по иранским ракетным пусковым установкам и катерам КСИР в районе Ормузского пролива. Три взрыва прогремели в иранском портовом городе Бендер-Аббас.

Госсекретарь США Марко Рубио после новых ударов американских военных по иранским объектам заявил, что переговоры о соглашении с Ираном затянулись из-за разногласий по поводу формулировок соглашения. При этом он подчеркнул, что «проливы должны быть открыты, они так или иначе будут открыты».

Тегеран, Наталья Петрова

