«Обсудим это в парламенте»: Иран может обогатить уран до 90% при новых ударах США

Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до оружейного уровня в 90%, если США предпримут новые атаки США на исламскую республику. Об этом заявил официальный представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи.

«Одним из вариантов Ирана в случае повторной атаки может стать обогащение урана до 90%. Мы обсудим это в парламенте», – написал он в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в том, как иранцы ведут переговоры о прекращении войны, и сейчас всерьез рассматривает возможность возобновления боевых действий против Ирана. Источники телеканала, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Трамп теряет терпение из-за продолжающегося закрытия Ормузского пролива, а также из-за якобы раскола в иранском руководстве, который мешает Тегерану пойти на существенные уступки в ядерных переговорах.

В воскресенье стало известно, что Иран передал пакистанским посредникам очередные предложения по урегулированию конфликта с США. В тот же день глава Белого дома назвал ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. По признанию Трампа, он не стал дочитывать до конца предложения Ирана, поскольку счел их «глупыми».

По данным газеты The Wall Street Journal, Иран в ответе на американское предложение предлагает завершение боевых действий и постепенное открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства по мере снятия американской блокады иранских судов и портов. Тегеран при этом предложил обсудить «ядерные вопросы» в «последующие 30 дней», передает «Интерфакс».

Меж тем в Иране назвали переданный Вашингтону план урегулирования конфликта безальтернативным. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что единственный способ положить конец войне – это признание США прав иранского народа, и подчеркнул, что страна готова ко всем вариантам развития событий. «Нет иного выбора, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов», – написал Галибаф в X. По его словам, любые другие варианты будут недостаточными и неудачными. Чем дольше США будут тянуть время, тем больше за это заплатят американские налогоплательщик, добавил спикер.

Напомним, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в начале марта заявил, что Тегеран не занимался обогащением урана на момент ударов США и Израиля 28 февраля.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

