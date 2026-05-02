Переговорный тупик: Иран направил новое мирное предложение США, но Трампу оно не понравилось

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование по поводу переговоров с Ираном, но воздержался от угроз разорвать перемирие между странами и отдать приказ о новых авиаударах. Глава Белого дома заявил, что недоволен последним предложением Ирана по урегулированию конфликта, но иранцы, по его мнению, «стремятся к сделке». Трамп высказал мнение, что переговоры зашли в тупик из-за «невероятной разобщенности» властей Ирана.

«Они хотят заключить сделку, но меня это не устраивает», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в пятницу, передает Bloomberg. «Мы только что провели переговоры с Ираном. Посмотрим, что будет. Но я бы сказал, что я недоволен», – добавил он. По словам американского лидера, власти Ирана требуют от Вашингтона «того, на что он не может согласиться». Подробности он не раскрыл, но выступил с утверждением, что стороны продолжают контакты, в том числе в телефонном формате.

Отвечая на вопрос о вариантах действий администрации, Трамп заявил, что «из гуманистических соображений предпочитает не возобновлять» боевые действия против Ирана.

Позже, выступая во Флориде, Трамп сказал: «Возможно, нам лучше вообще не заключать сделку». «Мы не можем позволить этому продолжаться, понимаете, это затянулось слишком долго», – сказал он.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов продолжить дипломатические усилия, если американцы изменят свой подход и избегут «чрезмерных требований, угрожающей риторики и провокационных действий». Вооруженные силы Исламской Республики сохраняют «полную бдительность», подчеркнул он.

Ормузский пролив, через который обычно проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, находится в центре тупиковой ситуации. Иран настаивает на том, что США должны прекратить военно-морскую блокаду его портов, прежде чем лидеры Тегерана будут готовы вновь открыть этот водный путь.

Белый дом заявляет, что блокада работает, оказывая давление на экономику Ирана и перекрывая экспорт нефти. Он надеется заставить Иран пойти на уступки, продолжая военно-морскую операцию.

Как сообщило в субботу агентство Bloomberg, Иран уже начал сокращать добычу нефти по мере заполнения резервуаров. Однако Тегеран имеет многолетний опыт подготовки к подобным сценариям. По словам высокопоставленного иранского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, Исламская республика заблаговременно сокращает добычу нефти, чтобы не превышать пределы производственных мощностей, а не ждет полного заполнения резервуаров.

Напомним, президент США Дональд Трамп 1 мая, в последний день отведенного 60-дневного срока, уведомил Конгресс США о завершении начатых 28 февраля боевых действий против Ирана, несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе и морской блокады исламской республики. При этом, указал американский лидер в письме, несмотря на успех американской военной операции, Иран все еще представляет угрозу для США.

Лидер демократов в конгрессе Чак Шумер счел слова Трампа о конце войны в Иране «чушью», заявив, что конфликт еще не закончен. По его словам, каждый день «этой незаконной войны» «это еще один день хаоса и высоких цен, за что приходится расплачиваться американцам», передает Бизнес ФМ.

Согласно закону США о военных полномочиях 1973 года, президент должен прекратить военные операции по истечении 60 дней, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не примет закон, разрешающий применение силы, напоминает «Интерфакс». Закон допускает однократное продление на 30 дней, но только в том случае, если президент письменно подтвердит Конгрессу, что для обеспечения безопасного вывода американских военных необходимо дополнительное время. Конгресс до сих пор не одобрил применение военной силы в отношении Ирана.

Ранее Трамп продлил режим прекращения огня до завершения переговоров. На встрече в Исламабаде 11 апреля американская и иранская делегации не смогли достичь мирного соглашения. США заблокировали иранские порты, а Иран продолжил блокаду Ормузского пролива.

Вашингтон, Наталья Петрова

