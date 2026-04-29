Иранский кризис стал поводом для ОАЭ покинуть ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что покидают ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. По мнению аналитиков, именно конфликт в Иране стал поводом для страны пересмотреть участие в картеле. Этот шаг Абу-Даби вносит еще больше неопределенности в ситуацию на мировом рынке.

Демонстративный характер ухода ОАЭ подчеркивается отсутствием координации внутри блока. Отношения Эмиратов и ОПЕК в последние годы были далеки от гармонии. Иранский же кризис стал не столько причиной, сколько удобным поводом покинуть организацию, пишут «Известия». Обычно подобные решения готовятся месяцами за закрытыми дверями министерских встреч в Вене. На этот раз Абу-Даби поставил Эр-Рияд перед фактом.

Напряженность между Абу-Даби и саудовским руководством нарастала с 2021 года. Эмираты последовательно инвестировали колоссальные средства – более 150 млрд долларов – в расширение мощностей своей национальной компании ADNOC. К началу 2026 года производственный потенциал ОАЭ достиг 4,8 млн баррелей в сутки, однако квоты ОПЕК+ заставляли страну держать в консервации почти миллион баррелей добычи. При этом в 2024-2025 годах Эмираты были регулярными нарушителями квот, добывая на многие десятки, а часто и сотни тысяч баррелей в день больше, чем им было разрешено.

ОАЭ неоднократно выражал недовольство тем, что его заставляют жертвовать доходами ради поддержания цен, в то время как другие участники соглашения нарушают дисциплину. Теперь, отказавшись от обязательств, ОАЭ получают полную свободу действий по монетизации своих запасов. При этом в отличие от своих соседей Эмираты способны обойти блокаду Ормузского пролива, перенаправляя более половины своего экспорта по суше к терминалам на побережье Оманского залива.

По словам экспертов, выход ОАЭ может нанести урон авторитету ОПЕК как картеля, который контролирует мировую нефтедобычу, во всяком случае, решающую ее часть. Также это может спровоцировать цепную реакцию среди тех членов организации, в том числе и из стран Залива, которые и до этого чувствовали себя ущемленными.

«В этой связи конфликт на Ближнем Востоке, возможно, показал отдельным участникам путь выхода из ОПЕК+. В данном случае развал организации, естественно, не приведет ни к какому падению цен, поскольку на рынок действует гораздо более серьезные факторы, связанные с прекращением поставок из Персидского залива. Но пока у нас нет четкого понимания, приведет ли выход ОАЭ к полному распаду ОПЕК+ или она сохранится хоть в каком-то формате», – указал доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Адрианов.

При этом эффект для России рассчитать сложно. Цены сейчас крайне волатильны, а национальный экспорт подвержен украинским атакам на портовую инфраструктуру. Кроме того, по-прежнему действуют санкции. В то же время в более долгосрочной перспективе более слабая ОПЕК+ может позволить стране наращивать экспорт с минимальными ограничениями, не говоря уже про логистические преимущества вроде наличия Севморпути, который позволяет поставлять сырье на любые рынки.

Абу-Даби, Зоя Осколкова

