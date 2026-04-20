Понедельник, 20 апреля 2026, 19:00 мск

Трамп анонсировал подписание мирного соглашения с Ираном

Соглашение между США и Ираном может быть подписано уже вечером 20 апреля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, это произойдет сегодня, 20 апреля.

«Сделка будет подписана сегодня вечером», – сказал Трамп, слова которого цитируют западные СМИ.

Ранее американский лидер сообщил, что американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже летит в Исламабад для переговоров с Ираном, отмечает «Интерфакс». По оценке Трампа, обе стороны настроены на переговоры, и, по-видимому, в данный момент «никто в игры не играет».

Между тем министерство иностранных дел Тегерана подтвердило отказ режима от предложенного второго раунда прямых мирных переговоров с США.

Военные действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Срок перемирия истекает 22 апреля.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

