Иран предоставит России особые условия прохода через Ормузский пролив

У российских судов будут особые условия прохода через Ормузский пролив. Об этом заявил глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», – цитирует Азизи РИА «Новости».

По его словам, это касается и торговых судов, и танкеров. Собеседник агентства подчеркнул, что Москва и Пекин всегда поддерживали Тегеран и сотрудничали с ним, оставаясь рядом в самые трудные периоды.

«Пролив обладает для нас особым геополитическим значением. Он является частью наших территориальных вод и нашей географии, поэтому Иран вправе принимать по нему любые решения, которые сочтет необходимыми, и никто не может ставить под сомнение это право», – заключил Азизи.

Тегеран, Зоя Осколкова

