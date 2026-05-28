США и Иран обменялись ударами по военным объектам

США нанесли удар по военному объекту в Иране. В ответ Вооруженные силы Ирана атаковали американскую военную базу.

Как сообщает Axios, военные США ударили по объекту вблизи Бендер-Аббаса. Кроме того, были перехвачены несколько беспилотников, которые якобы летели в сторону американского коммерческого судна. Также американцы повредили иранскую пусковую установку на земле до того, как она успела запустить беспилотники.

В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что нанесли удар по американской военной базе, который стоит расценивать как «серьезное предупреждение» для Вашингтона. «...Чтобы враг знал, что атака не останется без ответа, и, если она повторится, наш ответ будет более решительным», – подчеркнули в КСИР.

В начала апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок до особого распоряжения. Однако в мае стороны уже обменивались ударами в Ормузском проливе: Иран счел это нарушением перемирия, а Трамп назвал стычку «ласковым пинком».

Вашингтон, Зоя Осколкова

