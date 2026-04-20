МИД Ирана подтвердил отказ от переговоров с США

Министерство иностранных дел Тегерана подтвердило отказ режима от предложенного второго раунда прямых мирных переговоров с США.

Представитель министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил на брифинге для прессы, что у Исламской Республики «нет планов на следующий раунд переговоров», – сообщает информационное агентство Mehr.

Багаи добавил, что поведение Вашингтона свидетельствует о его несерьезном отношении к дипломатическому процессу, сославшись на военно-морскую блокаду со стороны США и предполагаемые нарушения режима прекращения огня в Ливане.

Исламская Республика примет «надлежащее решение относительно продолжения переговорного процесса», заявил Багаи.

Это произошло после того, как Дональд Трамп объявил в воскресенье, что сегодня состоится новый раунд «переговоров».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс был в числе делегации, которая должна была прибыть в Пакистан, но Иран вышел из переговоров.

Тегеран, Елена Васильева

