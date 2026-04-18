российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 18 апреля 2026, 17:57 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Иран восстановил военный контроль над Ормузским проливом

Ормузский пролив находится под полным военным контролем Тегерана. Об этом заявил представитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана Хазрат Хатам аль-Анбия. По его словам, это связано с тем, что американцы «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».

«По этой причине контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию, и этот стратегический пролив находится под строгим управлением и контролем вооруженных сил», – говорится в сообщении, которое цитирует РБК.

В то же время, согласно данным западных информационных агентств, о меньшей мере два торговых судна заявили, что они были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив. По неофициальной информации, Тегеран уже передал судам сообщение, что Ормуз снова закрыт для морского движения.

Накануне, 17 апреля, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии пролива для судоходства, связав это с прекращением огня в Ливане. Американский лидер поблагодарил Иран, но отказался снять блокаду его портов до тех пор, пока стороны не заключат мирную сделку.

Тегеран, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Ближний Восток, Иран,