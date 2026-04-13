Кремль: конфликт на Ближнем Востоке еще далек от разрешения

Конфликт на Ближнем Востоке еще далек от урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Учитывая, что на договоренности выйти не удалось, насколько мы понимаем, то, конечно, конфликтный потенциал остается. Мы видим определенные заявления со стороны Вашингтона по блокаде иранского побережья, во что это выльется – мы пока не понимаем», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Как считает Песков, в любом случае следует ожидать негативные последствия от ближневосточного конфликта на международном уровне в разных сегментах. «Ситуация пока далека от разрешения. Хочется надеяться, что она не вернется в вооруженное русло», – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

