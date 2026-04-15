российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 апреля 2026, 10:33 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Иран начал расчистку подземных баз с ракетными установками

Иран разбирает завалы, чтобы освободить путь к подземным базам, где остаются уцелевшие ракетные установки. Об этом сообщает CNN.

Судя по снимкам со спутников, погрузчики выгребают щебень и загружают его на самосвалы. Работы ведутся у заблокированных туннелей, где находятся входы в иранские базы, атакованные ранее США и Израилем.

По данным американской разведки, спустя полтора месяца после начала боевых действий у Ирана осталось около половины неповрежденных ракетных установок. Предположительно, более 1 тысячи ракет из примерно 2,5 тысячи, имевшихся до войны, вполне пригодны для использования. По словам аналитиков, Тегеран собирается частично восстановить свой военный потенциал за счет этих арсеналов.

Ранее Вашингтон пригрозил Ирану возобновлением военных действий. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении условий перемирия и потребовал в экстренном порядке срочно изменить правила прохода судов через Ормузский пролив. Иран со своей стороны обвинил Израиль и США в нарушении перемирия, которое началось 8 апреля.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Иран

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Ближний Восток, Иран,