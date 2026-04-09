Иран просит Россию возобновить строительство на АЭС «Бушер»

Иран обратился к России с просьбой как можно скорее возобновить строительство новых энергоблоков атомной электростанции «Бушер». Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Ко мне обратился руководитель атомной отрасли Ирана, вице-президент этой страны, с просьбой искать возможность как можно скорее перезагрузить проект, начать работу, и мы морально к этому готовы», – отметил Лихачев.

По его словам, в настоящее время ситуация пока не позволяет приступить к работе, но «такой сигнал от иранской атомной промышленности рождает определенный оптимизм».

Тем временем, «Росатом» наметил очередную волну эвакуации сотрудников с АЭС «Бушер». «Приоритет – это жизнь и здоровье людей», – подчеркнул Лихачев.

Москва, Зоя Осколкова

