Среда, 22 апреля 2026, 18:46 мск

Американские СМИ: Иран и США могут сесть за стол переговоров в ближайшие 72 часа

Фото Tasnim

Власти Пакистана полагают, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в течение ближайших 36-72 часов. Как сообщает американская газета The New York Post, американский лидер Дональд Трамп также не исключает такое развитие событий.

«Источники в Исламабаде отмечают, что его посреднические усилия в работе с Тегераном приносят плоды, и вновь появилась возможность организовать мирные переговоры – в течение 36-72 часов», – говорится в публикации.

При этом газета получила письменный ответ от Трампа на запрос комментария на эту тему. «Это возможно!» – написал президент США.

Иран допускает, что переговоры с США в Пакистане могут возобновиться в случае снятия Вашингтоном морской блокады, заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани. Американский лидер ранее неоднократно подчеркивал, что блокада будет действовать до заключения мирной сделки с Тегераном.

торой раунд переговоров делегаций США и Ирана был запланирован на среду, 22 апреля, в Исламабаде, однако Тегеран отказался от этой встречи.

Первый раунд переговоров США и Ирана состоялся в Исламабаде 11 апреля и не привел к достижению мирного соглашения. Стороны не смогли договориться об иранской ядерной программе и судоходстве в Ормузском проливе.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Ближний Восток

