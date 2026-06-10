Индия отказалась от спутников Starlink из-за опасения за нацбезопасность

Индия отказалась выдавать финальные разрешения на запуск спутникового интернета Starlink. Индийские власти считают, что существуют риски для национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.
Starlink получил лицензию GMPCS в Индии почти год назад и готовился к запуску. Однако окончательное решение по линии безопасности выдано не было. Индийские чиновники требуют от компании гарантий соблюдения местных требований, даже если они вступят в противоречие с запросами иностранных государств.
Причиной стали сообщения об использовании терминалов Starlink в ходе ближневосточного конфликта, несмотря на отсутствие лицензии у сервиса в Иране. В Нью-Дели опасаются, что не смогут контролировать американского оператора в условиях геополитической напряженности.
Как отмечает агентство, сервис фактически закрыт для Китая, а теперь и для Индии – одного из крупнейших неподключенных широкополосных рынков в мире.
Отказ в выдаче разрешения был озвучен за несколько дней до ожидаемого IPO SpaceX на бирже Nasdaq. Starlink является основным источником выручки компании, которая таким образом планирует привлечь около 75 млрд долларов.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
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