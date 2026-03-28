Россия эвакуировала 164 сотрудников с иранской атомной станции «Бушер»

С иранской атомной электростанции (АЭС) «Бушер» эвакуировано еще 164 сотрудника госкорпорации «Росатом» через территорию Армении. Об этом сообщило посольство РФ в Ереване.

«Наряду с россиянами, вылетевшими спецрейсом из Еревана в Москву, были вывезены также граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана», – уточнили в российском диппредставительстве.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что госкорпорация провести две волны эвакуации своих сотрудников с АЭС «Бушер». В то же время, по его словам, работников останется на иранской станции в интересах сохранности площадки и перезапуска работ.

Москва, Анастасия Смирнова

