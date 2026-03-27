В Польше предложили выставить счет Трампу за подорожание топлива

В польском сейме предложили выставить счет президенту США Дональду Трампу за рост цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сегодня сейм Польши в срочном порядке принял предложенные Кабинетом министров законы, поддерживающие экономику во время энергетического кризиса. В частности, была снижена ставка налога на добавленную стоимость на топливо, а также акцизы – до минимально допустимых в Европейском союзе.

«Мы, конечно, должны реагировать на пожары, которые происходят в мире, особенно потому, что как Польша мы получаем рикошетом. Самый главный вопрос. Выставим ли мы счет президенту Трампу за то, что он вызвал такой топливный кризис, за который платят обычные польские плательщики», – сказала депутат от правящей «Гражданской коалиции» Клавлия Яхира во время обсуждения законопроектов, предложенных правительством.

После нападения США и Израиля на Иран Тегеран закрыл Ормузский пролив для прохода судов, перевозящих нефть из стран Персидского залива. За две недели несколько танкеров и сухогрузов были атакованы, а цены на нефть превысили 100 долларов за баррель.

Варшава, Зоя Осколкова

