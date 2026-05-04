МИД РФ предупредил о риске диверсий на подводной инфраструктуре Балтики

В Балтийском море сохраняется опасность актов саботажа и диверсий на подводной инфраструктуре. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Артем Булатов.

«Наряду с этим сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике», – сказал Булатов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, целью провокационных действий являются вбросы в информационном пространстве о загрязнении окружающей среды и создание не предусмотренных международным правом «зон безопасности».

Тем временем, НАТО ускоренными темпами усиливает свои боевые возможности вблизи Калининградской области. Продолжается патрулирование воздушного пространства над Балтикой, подчеркнул Булатов.

Москва, Зоя Осколкова

