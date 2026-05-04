российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 мая 2026, 10:50 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

МИД РФ предупредил о риске диверсий на подводной инфраструктуре Балтики

В Балтийском море сохраняется опасность актов саботажа и диверсий на подводной инфраструктуре. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Артем Булатов.

«Наряду с этим сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике», – сказал Булатов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, целью провокационных действий являются вбросы в информационном пространстве о загрязнении окружающей среды и создание не предусмотренных международным правом «зон безопасности».

Тем временем, НАТО ускоренными темпами усиливает свои боевые возможности вблизи Калининградской области. Продолжается патрулирование воздушного пространства над Балтикой, подчеркнул Булатов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Прибалтика

Польскую компанию оштрафовали за экспорт люксовых авто в Россию / Польша подняла истребители из-за российского самолета над Балтикой / Польшу обязали оплатить и утилизировать 64 млн доз вакцины от коронавируса / В Польше мужчина открыл стрельбу на фабрике / Польша отказалась отдать системы ПВО Patriot для отправки на Ближний Восток / В Польше предложили выставить счет Трампу за подорожание топлива / В Литве разбился заблудившийся украинский дрон / В Польше мужчина убил родителей и забаррикадировался в доме

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балтия, Европа, В мире, Россия, Прибалтика,