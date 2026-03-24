В Литве разбился заблудившийся украинский дрон

Беспилотник, которые разбился в Литве, был запущен с территории Украины. Об этом заявила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене.

23 марта в Литве зафиксировали падение беспилотника. Изначально власти предположили, что БПЛА прилетел из Белоруссии.

Спикер Вооруженных сил республики майор Гинтавтаус Цюнис сообщил, что дрон был не виден для радаров. Предполагается, что это было связано с низкой – до 300 метров – высотой полета объекта.

«Дрон, оказавшийся в нашем воздушном пространстве, был украинским, связанным с операцией против России», – уточнила сегодня Ругинене. Согласно данным расследования литовских спецслужб, это был «заблудившийся беспилотник».

Вильнюс, Зоя Осколкова

