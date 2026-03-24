российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 марта 2026, 15:42 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Литве разбился заблудившийся украинский дрон

Беспилотник, которые разбился в Литве, был запущен с территории Украины. Об этом заявила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене.

23 марта в Литве зафиксировали падение беспилотника. Изначально власти предположили, что БПЛА прилетел из Белоруссии.

Спикер Вооруженных сил республики майор Гинтавтаус Цюнис сообщил, что дрон был не виден для радаров. Предполагается, что это было связано с низкой – до 300 метров – высотой полета объекта.

«Дрон, оказавшийся в нашем воздушном пространстве, был украинским, связанным с операцией против России», – уточнила сегодня Ругинене. Согласно данным расследования литовских спецслужб, это был «заблудившийся беспилотник».

Вильнюс, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Прибалтика

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Европа, Прибалтика,