Упавшие в Латвии дроны летели на Санкт-Петербург

Российские военные обнаружили в небе Латвии шесть украинских дронов, которые летели в Ленобласть. Кроме того, в воздушном пространстве этой страны находились четыре истребителя. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«7 мая 2026 года ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе г. Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении оборонного ведомства. ВКС России обнаружили группу из шести БПЛА.

«Одновременно в воздухе над территорией Латвии российскими средствами контроля воздушного пространства были выявлены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16», – отметили в МО.

Отмечается, что пять дронов пропали в районе города Резекне. Шестой сбили средства ПВО России в районе населенного пункта Лихачево.

«В результате проведенной экспертизы упавших обломков атаковавшая из воздушного пространства Латвии воздушная цель идентифицирована как БПЛА Ан-196 «Лютый» украинского производства», – добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что беспилотник упал на территории нефтехранилища в Латвии. Министр обороны Андрис Спрудс допустил, что речь идет об украинском БПЛА, который летел в сторону России.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

