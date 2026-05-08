Латвия выразила протест России из-за упавших украинских дронов

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест России из-за инцидента с украинскими дронами. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

МИД Латвии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ Дмитрию Касаткину. Рига утверждает, что никогда не разрешала Киеву использовать свое воздушное пространство для атак дронов по российским объектам.

Кроме того, латвийский МИД осудил заявление Минобороны РФ о нанесении ответных ударов по Киеву 9 мая в случае ударов со стороны Украины и срыва перемирия.

Ранее сообщалось, что беспилотник упал на территории нефтехранилища в Латвии. Министр обороны Андрис Спрудс допустил, что речь идет об украинском БПЛА, который летел в сторону России.

Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении в небе Латвии шести украинских дронов, которые летели в Ленобласть. Кроме того, в воздушном пространстве этой страны находились четыре истребителя.

Рига, Зоя Осколкова

