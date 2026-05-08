российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 мая 2026, 08:33 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Латвия выразила протест России из-за упавших украинских дронов

Фото: pixabay

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест России из-за инцидента с украинскими дронами. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

МИД Латвии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ Дмитрию Касаткину. Рига утверждает, что никогда не разрешала Киеву использовать свое воздушное пространство для атак дронов по российским объектам.

Кроме того, латвийский МИД осудил заявление Минобороны РФ о нанесении ответных ударов по Киеву 9 мая в случае ударов со стороны Украины и срыва перемирия.

Ранее сообщалось, что беспилотник упал на территории нефтехранилища в Латвии. Министр обороны Андрис Спрудс допустил, что речь идет об украинском БПЛА, который летел в сторону России.

Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении в небе Латвии шести украинских дронов, которые летели в Ленобласть. Кроме того, в воздушном пространстве этой страны находились четыре истребителя.

Рига, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Прибалтика

Упавшие в Латвии дроны летели на Санкт-Петербург / Украинские дроны упали в Латвии / МИД РФ предупредил о риске диверсий на подводной инфраструктуре Балтики / Польскую компанию оштрафовали за экспорт люксовых авто в Россию / Польша подняла истребители из-за российского самолета над Балтикой / Польшу обязали оплатить и утилизировать 64 млн доз вакцины от коронавируса / В Польше мужчина открыл стрельбу на фабрике / Польша отказалась отдать системы ПВО Patriot для отправки на Ближний Восток

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балтия, Северо-Запад, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Прибалтика,