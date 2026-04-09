российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 апреля 2026, 15:07 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Польша подняла истребители из-за российского самолета над Балтикой

Фото: lockheedmartin.com

Польские военные заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем. При этом самолет не нарушал воздушного пространства Польши.

«Дежурная пара истребителей F-16 ВВС Польши успешно перехватила, визуально идентифицировала и сопроводила из зоны ответственности самолет Российской Федерации, летевший над Балтийским морем», – говорится в сообщении оперативного командования видов вооруженных сил Польши.

Военные считают, что российский Ил-20 якобы выполнял «разведывательную миссию в международном воздушном пространстве». Однако командование признало, что воздушного пространства Польши самолет не нарушал.

Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Прибалтика

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балтия, Европа, В мире, Россия, Прибалтика,