Польша подняла истребители из-за российского самолета над Балтикой

Польские военные заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем. При этом самолет не нарушал воздушного пространства Польши.

«Дежурная пара истребителей F-16 ВВС Польши успешно перехватила, визуально идентифицировала и сопроводила из зоны ответственности самолет Российской Федерации, летевший над Балтийским морем», – говорится в сообщении оперативного командования видов вооруженных сил Польши.

Военные считают, что российский Ил-20 якобы выполнял «разведывательную миссию в международном воздушном пространстве». Однако командование признало, что воздушного пространства Польши самолет не нарушал.

Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Варшава, Зоя Осколкова

